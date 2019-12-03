03.12.2019 | 18:31

Новое - это хорошо забытое старое. Так решили в Министерстве образования Пензенской области и возродили конкурс «Методические идеи молодых педагогов».

Он проводился в два этапа. Сначала учителя вместе со своими наставниками записывали видеоуроки и отсылали членам жюри. Те из 38 участников отобрали 10 лучших. Их пригласили на финал в школу № 56.

«Они должны были показать опыт своей работы, обязательно продемонстрировать владение новыми технологиями, идею, которой они придерживаются в своей деятельности», - рассказала член жюри конкурса Надежда Стромакова.

Татьяна Наумова - учитель начальных классов из села Норовка Нижнеломовского района. Ее трудовой стаж - менее пяти лет. Особое внимание педагог уделяет интерактивным технологиям.

«Они включают в себя все: личностное универсальное учебное действие, регулятивные, предметные, метапредметные, - то есть объединяют в себе практически все направления, которые необходимы для развития ребенка в школе», - пояснила участница конкурса.

Прежде чем назвать лучшего молодого педагога, члены жюри предложили участникам конкурса провести открытые уроки. Начинающие учителя и их наставники вместе оказались на сцене.

В результате учитель английского языка школы № 36 Пензы Анастасия Поршнева признана победителем возрожденного конкурса.