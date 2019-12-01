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Общество | Вадим Супиков провел прием граждан по случаю 18-летия «Единой России»

01.12.2019|14:41
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В пятницу, 29 ноября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, заместитель секретаря регионального отделения партии Вадим Супиков принял участие во Всероссийской неделе приемов граждан, приуроченной к 18-летию основания партии.

К депутату обратились 30 человек. В числе приоритетных вопросов - благоустройство внутридворовой территории и ЖКХ, состояние дорог и жилого фонда в избирательном округе № 1, социальной сферы, а также подготовка к Новому году.

В работу приняты коллективные обращения о содействии в ремонте водопроводных труб в частном секторе, обустройстве наружного освещения детской площадки по улице Ухтомского, 5.

Депутат откликнулся на просьбы директоров школ и заведующих детскими садами об установке елок для новогодних представлений, оказана помощь обществу инвалидов Железнодорожного района, выданы более 40 билетов на новогодние представления, которые пройдут 25 и 26 декабря в пензенском Центре развития творчества детей и юношества.

Также в рамках приема поступило коллективное обращение от жителей улицы Антонова с просьбой о содействии в проведении праздника «Крещение Господне» на пляже микрорайона ГПЗ-24.

Вадим Супиков отметил, что в этом году праздник пройдет в юбилейный, двадцатый раз и работы по подготовке к нему на пляже микрорайона уже активно ведутся. В программе намечены раздача святой воды, церковная служба, салют, горячий чай и купание в иордани.

23 обращения были решены положительно, остальные взяты на личный контроль.

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