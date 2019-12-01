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Общество | В Пензе с последствиями первого зимнего снегопада боролись 66 спецмашин

01.12.2019|14:15
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В воскресенье, 1 декабря, на уборку выпавшего в областном центре снега вышло 66 машин и 64 специалиста МУП «Пензадормост». На сложных участках улиц организовали дежурство комплексных дорожных автомобилей.

Вручную и с помощью ротора снег счистили на Большом Сурском мосту, путепроводах на улицах Ленина, Луначарского, Толстого, Беляева, 8 Марта, Баумана, Терновского, в районе Пензы-I. Также уборку сделали на улицах Чехова, Суворова, Бакунина, Плеханова, Измайлова, Антонова, Лермонтова, Пушкина, проспекте Победы и других.

«Там, где ширина тротуара достаточная для механизированной уборки, работают трактора со щетками», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также специалисты занимаются промывкой ливневок, чтобы обеспечить отвод растаявшего снега. Бригады работают на проспектах Победы и Строителей, улицах Ферганской, Чебышева.

В областном центре к борьбе с зимними снегопадами планируется привлечь 138 спецавтомобилей МУП «Пензадормост» и 22 - МУП «Зеленое хозяйство». Также на весь регион запасли 200 000 тонн песко-соляной смеси.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|01.12.2019 14:43|

Очередное враньё. Ни одной не видел. А потом все само растаяло.

Гость|01.12.2019 14:45|

Вы о чём пишите. Утром в 8 часов Измайлова, маяк, Пенза 3,калинина,40 лет октября, трасса до саратовского виадука, до виадука м5 и далее до анновки было не чищено. Ледяной накат, даже песком не поспали. А вы нам уши греете что все убирается и чистит. Позор отмывка денег.

Гость|01.12.2019 14:47|

Плохо фоио нельзя прикрепить, я их много сделал. Возмущает болтовня.

Гость|01.12.2019 14:48|

Во сколько вышли на уборку снега на дорогах?Выехал из дома на работу в 6:15 . Володарского,Бакунина,К.Маркса НЕ ЧИЩЕНЫ.Кирова-чисто.Красная,Свердлова-частично почищены. И какая безопасность движения в городе?

Гость|01.12.2019 14:48|

Леонова почистили....

Гость|01.12.2019 14:49|

Гость писал(a):

Леонова почистили....
Время укажи...те

Гость|01.12.2019 14:51|

От анновки до виадука м в 13 часов также не чищено, две легковушки в кювете. ГАИ приехали. Кошмар враньё. А вот за анновкой до границ с Мордовией все чищено и отсыпано. Спасибо дорожникам

Гость|01.12.2019 14:52|

К13точно,но сначала надо песком,а ушь потом чистить....

Гость|01.12.2019 15:16|

Гость писал(a):

Очередное враньё.
Вот вам фото)) Они отчитались, а фактически пусть совесть контролирует)

Имя: Гость
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