01.12.2019 | 14:15

В воскресенье, 1 декабря, на уборку выпавшего в областном центре снега вышло 66 машин и 64 специалиста МУП «Пензадормост». На сложных участках улиц организовали дежурство комплексных дорожных автомобилей.

Вручную и с помощью ротора снег счистили на Большом Сурском мосту, путепроводах на улицах Ленина, Луначарского, Толстого, Беляева, 8 Марта, Баумана, Терновского, в районе Пензы-I. Также уборку сделали на улицах Чехова, Суворова, Бакунина, Плеханова, Измайлова, Антонова, Лермонтова, Пушкина, проспекте Победы и других.

«Там, где ширина тротуара достаточная для механизированной уборки, работают трактора со щетками», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также специалисты занимаются промывкой ливневок, чтобы обеспечить отвод растаявшего снега. Бригады работают на проспектах Победы и Строителей, улицах Ферганской, Чебышева.

В областном центре к борьбе с зимними снегопадами планируется привлечь 138 спецавтомобилей МУП «Пензадормост» и 22 - МУП «Зеленое хозяйство». Также на весь регион запасли 200 000 тонн песко-соляной смеси.