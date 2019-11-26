26.11.2019 | 09:30

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский опроверг слухи о возможном закрытии гимназии № 9. Соответствующая информация на прошлой неделе появилась в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Собираемся на будущий год туда дочь отдавать. Говорят, ремонт крыши так и не делают? Что, неужели закрывать будут?» - написала одна из жительниц города.

На оперативном совещании, состоявшемся в администрации Кузнецка в понедельник, 25 ноября, Сергей Златогорский заявил, что эти опасения беспочвенны.

«По словам мэра, есть определенные процедуры со сроками, которые определяются не муниципалитетом. Все предварительные работы администрацией города были проведены», - подчеркнули в пресс-службе администрации.

По словам Златогорского, в начале ноября была получена проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, и запущена процедура отбора подрядчика.

«Какие вопросы можно было отрегулировать по временному размещению обучающихся, мы это сделали, все вопросы обсуждали с родительским сообществом во время встреч. Школу отремонтируем, никто ее бросать не собирается, всякие версии об ее закрытии не состоятельны», - подытожил мэр.