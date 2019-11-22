90 тысяч рублей - такова общая сумма штрафов, начисленных жителю Пензы за нарушение правил дорожного движения.
Он был оштрафован 70 раз, однако не спешил расстаться с деньгами и всячески скрывался от судебного пристава, стремившегося взыскать долги с пензенского «Шумахера».
Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем Audi, принадлежащим пензенцу, и потребовал предъявить машину для ареста.
«Эти меры подействовали: гражданин явился к судебному приставу-исполнителю и уплатил весь долг», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.
Почему не вводят закон о лишении прав пожизненно для таких многократных нарушителей? Они же неадекваты и представляют угрозу окружающим. В совке за 3 прокола лишение давали.