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Общество | Пензенца 70 раз оштрафовали за нарушения правил дорожного движения

22.11.2019|10:43
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90 тысяч рублей - такова общая сумма штрафов, начисленных жителю Пензы за нарушение правил дорожного движения.

Он был оштрафован 70 раз, однако не спешил расстаться с деньгами и всячески скрывался от судебного пристава, стремившегося взыскать долги с пензенского «Шумахера».

Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем Audi, принадлежащим пензенцу, и потребовал предъявить машину для ареста.

«Эти меры подействовали: гражданин явился к судебному приставу-исполнителю и уплатил весь долг», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.11.2019 11:08|

Почему не вводят закон о лишении прав пожизненно для таких многократных нарушителей? Они же неадекваты и представляют угрозу окружающим. В совке за 3 прокола лишение давали.

Гость|22.11.2019 11:21|

Гость писал(a):

Почему не вводят закон о лишении прав пожизненно для таких многократных нарушителей? Они же неадекваты и представляют угрозу окружающим. В совке за 3 прокола лишение давали.
Лишать гос-во дохода, с ума сосол?

А про безопасность граждан ежели думаешь, то строй общественный не тот...

Гость|22.11.2019 11:22|

Ждут пока кого-нибудь задавит...

Гость|22.11.2019 11:31|

Гость писал(a):

Ждут пока кого-нибудь задавит...
Опять таки все при деле...

Гость|22.11.2019 11:32|

У водителя хороший кал и моча.

Имя: Гость
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