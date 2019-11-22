22.11.2019 | 10:43

90 тысяч рублей - такова общая сумма штрафов, начисленных жителю Пензы за нарушение правил дорожного движения.

Он был оштрафован 70 раз, однако не спешил расстаться с деньгами и всячески скрывался от судебного пристава, стремившегося взыскать долги с пензенского «Шумахера».

Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем Audi, принадлежащим пензенцу, и потребовал предъявить машину для ареста.

«Эти меры подействовали: гражданин явился к судебному приставу-исполнителю и уплатил весь долг», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.