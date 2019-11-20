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Общество | В Пензенской области в 2019 году восстановили почти 120 км трассы М5

20.11.2019|13:12
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В Пензенской области в 2019 году дорожники восстановили почти 120 километров трассы М5 «Урал». Из них 27 километров подверглись капитальному ремонту.

Закончены работы на 6-километровом участке дороги в Октябрьском районе Пензы. Отрезок с 626-го по 633-й километр ремонтировался с 2018 года. Дорожникам пришлось действовать в стесненных условиях города.

При укладке верхнего слоя специалисты использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон, который устойчив к нагрузкам. Они укрепили обочины и откосы, отремонтировали систему водоотвода и водопропускные трубы, сделали посадочные площадки, установили автопавильоны и кирпичные туалеты.

«Безопасность на отремонтированном участке обеспечивают барьерное ограждение протяженностью 6 тысяч погонных метров, новые дорожные знаки, а также построенные вдоль трассы пешеходные тротуары с перильным ограждением», - рассказали в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Дорожное полотно восстановили также рядом с селом Широкоис Иссинского района, поселком Монтажным и на обходе Городища. Здесь общая протяженность отремонтированных участков трассы составила 37 километров.

«Тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси дорожники устроили в Спасском, Городищенском и Кузнецком районах - более 50 километров», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

В настоящее время завершается капитальный ремонт участков трассы в Мокшанском и Нижнеломовском районах.

Источник — фото m5-ural.ru
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Гость|20.11.2019 13:32|

penzainform.ru писал(a):

Тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси дорожники устроили в Спасском,
и бордюры там по сторонам. скоро всю трассу обордюрят

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