13.11.2019 | 17:32

Воспитанники детского сада № 8 встретили гостей в белых халатах. К ним пришли врачи из Пензенской стоматологической поликлиники, чтобы рассказать, как сохранить красивую улыбку.

«Дети общаются с врачом в неформальной, немедицинской обстановке, они более раскрепощены, потому что не видят ни оборудования, ни медицинского инструментария. Они как-то привыкают и спокойно относятся даже к манипуляциям, если те необходимы», - рассказала врач Пензенской стоматологической поликлиники Ирина Тищенко.

Специалистов внимательно слушали ребята разного возраста. Необычный урок был разделен на теоретическую и практическую часть. Синий дракон с белоснежными зубами использовался в качестве наглядного пособия.

«Врачи приходят и проводят игровые викторины для детей, это им очень понятно. То есть знания, умения, навыки они приобретают в игре, что очень важно для ребенка, это остается с ними надолго», - пояснила заместитель заведующего детским садом № 8 «Машенька» Елена Андриянова.

Выездные занятия стоматологи проводят в детских садах Пензы регулярно.