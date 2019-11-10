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Общество | Пензенец получил хрустальную сову и полмиллиона на «Что? Где? Когда?»

10.11.2019|12:49
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Специалист по защите информации из Пензы Сергей Кузнецов стал победителем финала осенней серии игр «Что? Где? Когда?», прямая трансляция которого велась в ночь с субботы на воскресенье, 10 ноября, на Первом канале.

Против телезрителей выступала молодая команда Бориса Белозерова. Волчок выбрал видеовопрос пензенца, когда знатоки проигрывали со счетом 3:4. Сергей сам озвучил вопрос, обратившись к ним с экранов телевизоров: «Он и почтальон, и официант, иногда модель, а порой помощник судьи. О ком это я?»

Знатоки, которым давалось на размышление 20 секунд (блиц), сначала ответили, что это свисток, потом - курьер, но на самом деле речь шла о распорядителе интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». За победу над участниками пензенец получил от банка-спонсора 90 тысяч рублей.

Однако этот приз оказался не единственным. Так как знатоки проиграли (4:6), предстояло выбрать из команды телезрителей автора лучшего вопроса. Загадка Сергея Кузнецова была признана лучшей. Он получил хрустальную сову и карту на 500 тысяч рублей от того же спонсора.

На игре также прозвучал вопрос еще одного пензенца - менеджера Игоря Гладуна. Он прислал знатокам хокку японского поэта: «Разинул окно дом, И к нему тянется ива... С чем поэт сравнил эту иву?» Команда Бориса Белозерова ответила: с лапшой, но это была зубочистка.

За свой вопрос Игорь Гладун получил 100 тысяч рублей.

Источник — www.1tv.ru
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Гость|10.11.2019 13:13|

Мое очко каму хочу там у и даю

Гость|10.11.2019 13:19|

Зачем так много,лучше бы дали шампунь Лошадиная сила литров 10.

Гость|10.11.2019 13:20|

Брехня. Постановочные выигрышыши.

Гость|10.11.2019 13:25|

Балду ему на плечи чтоб шею не терло

Гость|10.11.2019 13:29|

Молодцы ребята!!!! Наличие ума-н кто не отменял!!!! Все остальные-завидуйте молча, без желчи!!!!!

Гость|10.11.2019 13:39|

Зависть-удел буртасов.

Гость|10.11.2019 13:46|

Лучше бы пинка кирзачем он получил

Имя: Гость
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