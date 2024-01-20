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Общество

Горводоканал наградил победителей акции «В Новый год - без долгов»

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Награждение победителей акции «В Новый год - без долгов» состоялось в «РКС-Пенза» в субботу, 20 января. Из 109 416 человек счастливчиками стали 20 абонентов - они выполнили условия и были выбраны с помощью генератора случайных чисел.

Победителей пригласили для участия в розыгрыше призов, среди которых - пылесос, микроволновая печь, миксеры, блендеры, мультиварки, чайники, утюги и другая бытовая техника. С помощью лототрона каждый подарок нашел своего владельца.

Выигрыш победителям вручил директор по сбытовой деятельности «РКС-Пенза» Ярослав Максимов.

«Благодарю вас за своевременную оплату услуг. Быть добросовестным абонентом - почетное звание, тем более что за это можно получить ценный приз. В планах - продолжать проведение подобных акций для поощрения активных и добросовестных абонентов», - обратился он к гостям.

Счастливые обладатели подарков в свою очередь поблагодарили предприятие за интересную акцию и выразили желание продолжать участие в подобных мероприятиях.

Реклама. Заказчик - ООО «Горводоканал».

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