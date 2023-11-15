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Общество

«Россия - страна возможностей»: запущены развивающие проекты

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Получить возможности для своего развития в России может каждый человек независимо от того, где он живет и какую профессию выбрал.

Во всех регионах страны идет прием заявок на проекты президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Школьников, студентов, профильных специалистов и целые семьи ждут конкурсы и проекты, которые откроют новые перспективы и помогут в самореализации.

Так, конкурс «Это у нас семейное» дает возможность выиграть 5 млн рублей на покупку квартиры или дома либо большое семейное путешествие по России.

«Центры компетенций» - проект для студентов, которые хотят прокачать свои навыки и построить индивидуальную траекторию развития.

С проектом «ТопБлог» можно научиться успешно вести соцсети. «Начни игру» - конкурс для тех, кто хочет создавать игровые проекты и работать в индустрии игр.

Для профессионалов в сфере IT - «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», в рамках которого начинающие и опытные специалисты смогут принять участие в международном хакатоне в Москве.

Стартует также прием заявок на конкурс для специалистов индустрии туризма «Мастера гостеприимства».

Для тех, кто готов меняться и менять мир, выполняя полезные задания, - программа развития «Другое дело». Участники получают виртуальные баллы и обменивают их на реальные возможности от партнеров проекта.

Принять участие в проектах президентской платформы «Россия - страна возможностей» может каждый.

«Это возможность проявить свои таланты, лидерские качества, укрепить семейные традиции, развить навыки и получить свежие знания, а также найти новых друзей и выиграть классные призы. Желаю всем новых побед», - обратился к населению генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно из любой точки страны на сайте rsv.ru.

Реклама. Заказчик - АНО «Россия - страна возможностей», ИНН 9710063040.

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