08.11.2019 | 13:44

Сотрудники филиала «Мордовский» компании «Т Плюс» по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и администрации города Пензы взяли обязательства по проведению работ на бесхозяйных тепловых сетях.

Так, в 2019 году энергетики заменили более 5 км коммуникаций. Затраты на их ремонт и обслуживание составили 1,6 млн рублей.

Несмотря на высокий процент износа сетей, компания «Т Плюс» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

«Подобные задачи решаются нами не впервые. Мы сделаем все возможное для безаварийного прохождения очередной зимы», - заверил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.