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Общество | В Пензенской области модернизируют автобусы для перевозки инвалидов

30.10.2019|11:52
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В понедельник, 28 октября, на заседании совета при губернаторе по делам инвалидов обсуждался вопрос доступности общественного транспорта для маломобильных граждан, в том числе колясочников.

Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин рассказал, что в Пензе и Заречном оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями имеет 51 автобус большого класса из 161 и 21 троллейбус из 56.

По словам министра, на всех вокзалах области оказываются бесплатные услуги помощи и сопровождения инвалидов. Заявки принимаются по бесплатному номеру 8-800-775-00-00. А в пензенском аэропорту действует амбулифт, с помощью которого инвалидов доставляют в самолет.

Заместитель председателя правительства Олег Ягов поручил разработать предложения по модернизации парка автобусов, предназначенных для перевозки инвалидов. При этом должно быть предусмотрено софинансирование из двух бюджетов - местного и областного.

Также необходимо обеспечить доступные для инвалидов пути к остановкам общественного транспорта.

Кроме того, рекомендовано увеличить финансирование службы «Социальное такси», благодаря которой люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут бесплатно передвигаться на спецтранспорте с подъемником. В этом году по состоянию на 1 октября такой услугой воспользовались 296 инвалидов: 217 в Пензе, 43 - в Заречном и 36 - в Кузнецке.

В марте межведомственная группа проверила, действуют ли в автобусах платформы для подъема и спуска инвалидов (аппарели). Водители пожаловались, что эта функция неавтоматическая, приходится спускать платформу вручную, и это занимает много времени. Было решено провести дополнительный инструктаж водителей по использованию аппарелей.

Через несколько дней комиссия осмотрела 12 автобусов. Все устройства находились в рабочем состоянии, водители имели навыки работы с ними. В мэрии Пензы рекомендовали инвалидам в случае некачественного оказания транспортных услуг обращаться в городское управление транспорта по телефонам: 54-06-92, 54-38-31.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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