30.10.2019 | 13:08

В пятницу, 1 ноября, в 10:00 в Пензе откроется выставка детских поделок из природных материалов «Лесная сказка».

На конкурс было заявлено более 200 работ, лучшие из которых станут предметами экспозиции. В творческом состязании принимали участие юные умельцы в возрасте от 7 до 18 лет. Они изготавливали поделки в виде литературных героев, самостоятельно придуманных персонажей, обитателей леса, волшебных пейзажей, жанровых сценок.

Победители конкурса определятся к середине декабря во время работы выставки, после чего состоится награждение.

«Выставка организована в экологическом центре, действующем при Литературном музее Пензенской области, по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 2», - сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.