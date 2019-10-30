Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|16:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.33  |  $  64.10

Общество | Дороги к пензенским школам опасны для детей

30.10.2019|14:56
Печать

Пензенские общественники и сотрудники ГИБДД исследовали пути, ведущие учеников в две городские школы: № 40 в микрорайоне Нахаловка и № 41 на Шуисте.

На улице Орджоникидзе у школы № 40 вдоль гаражного комплекса проходит плохо освещенная дорога, возле которой образовалась стихийная свалка.

«Такой путь в школу несет потенциальную угрозу для детей. Также около школы нет пешеходных дорожек и перехода. Местные жители рассказали, что в утренние и вечерние часы около школы идет интенсивное движение автомобилей, несмотря на знаки «Осторожно, дети!» и «Движение запрещено», - рассказал член штаба Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Опасность подстерегает детей и по дороге в оба корпуса школы № 41. На улицах Проходной и Колхозной переходы не соответствуют нормативам. Между тем во время вечернего рейда общественники отметили активное движение транспорта вдоль школьной территории, хотя она удалена от основных магистралей.

Кроме того, эксперты обнаружили несколько неосвещенных переулков, один из которых находился напротив входа в учебное заведение на улице Проходной. А вот гаражный комплекс, расположенный на следующем от образовательной организации перекрестке, оказался ярко освещен.

Активисты продолжат акции «Дорога в школу» по изучению опасных участков дорог вблизи школ, сообщили в исполкоме ОНФ в Пензенской области.

Источник — фото предоставлено исполкомом ОНФ в Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 15:55|

Проснулись...

Гость|30.10.2019 15:55|

В Согласии нет тротуара по ул. Светлой до нового здания школы № 66 и никому нет дела.

Гость|30.10.2019 16:11|

В ККЗ Пенза занимаются сотни детей в танцевальных и прочих кружках/студиях. Вечером около ККЗ темнота кромешная как в глухой деревне. Большая часть стоянки закрыта для посетителей. Фонари есть но их не зажигают. Зато когда приезжают "поющие трусы" или "комедианты" то и стоянка открыта и фонари горят. в действии принцип "Деньги все, дети ничто". Хотя все секции платные и их руководители платят за аренду в этом ККЗ. Близстоящая филармония освещается как надо, так как ее хорошо видно с Суворова, стоит зайти за угол к ККЗ и сразу погружаешься во мрак.. Там и убить и обворовать и забеременеть можно, никто не заметит даже. Показуха и безответственность полнейшая.

Гость|30.10.2019 16:15|

Гость писал(a):

забеременеть можно, никто не заметит даже
Надо сходить, а то с мужем второй год мучаюсь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 