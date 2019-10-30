30.10.2019 | 14:56

Пензенские общественники и сотрудники ГИБДД исследовали пути, ведущие учеников в две городские школы: № 40 в микрорайоне Нахаловка и № 41 на Шуисте.

На улице Орджоникидзе у школы № 40 вдоль гаражного комплекса проходит плохо освещенная дорога, возле которой образовалась стихийная свалка.

«Такой путь в школу несет потенциальную угрозу для детей. Также около школы нет пешеходных дорожек и перехода. Местные жители рассказали, что в утренние и вечерние часы около школы идет интенсивное движение автомобилей, несмотря на знаки «Осторожно, дети!» и «Движение запрещено», - рассказал член штаба Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Опасность подстерегает детей и по дороге в оба корпуса школы № 41. На улицах Проходной и Колхозной переходы не соответствуют нормативам. Между тем во время вечернего рейда общественники отметили активное движение транспорта вдоль школьной территории, хотя она удалена от основных магистралей.

Кроме того, эксперты обнаружили несколько неосвещенных переулков, один из которых находился напротив входа в учебное заведение на улице Проходной. А вот гаражный комплекс, расположенный на следующем от образовательной организации перекрестке, оказался ярко освещен.

Активисты продолжат акции «Дорога в школу» по изучению опасных участков дорог вблизи школ, сообщили в исполкоме ОНФ в Пензенской области.