29.10.2019 | 17:19

Впервые в Пензе прошел Открытый кубок города по автомногоборью. Около 40 водителей продемонстрировали мастерство управления транспортными средствами.

«Они делятся на четыре класса: «передний привод», «задний привод», свободный класс, где они могут все вместе соревноваться между собой, и класс «лайт» - это новички, которые впервые участвуют в данном соревновании, решили себя попробовать, но они не уступают профессионалам», - сообщила организатор соревнований Анна Воскрекасенко.

Авто отечественного или импортного производства - не важно, на трассе все равны.

Сергей Бычков - пилот «Жигулей» 6-й модели, которые верой и правдой служат хозяину несмотря на солидный возраст. Легковушка 1976 года выпуска, но ее мотор продолжает биться под капотом.

«Она в идеальном состоянии, я ее поддерживаю. Мой основной месседж, который я посылаю людям, - на гонках машина должна быть красивой, потому что это лицо пилота. Поэтому у меня такая красивая и нарядная машина. Цвета подбирал сам, это сочетание цветов подходит моему характеру», - рассказал он.

Один из фаворитов состязаний, Сергей Воскрекасенко, был вынужден выступать за рулем чужой иномарки.

«Автомобиль мне предоставил друг - он также в роли участника. Мой автомобиль после официальных соревнований стоит в Нижнем Ломове, готовится к зимнему чемпионату, который, дай бог, пройдет. Сейчас пока, получается, как на арендованной машине», - отметил Сергей.

Соревнованиями автогонщики завершили летний сезон. Скоро они сменят резину и начнут готовиться к долгожданным стартам.

«Я очень надеюсь, потому что подвижки в этом направлении есть очень серьезные, власти идут нам навстречу, думаю, зимний трек будет», - сообщил президент Федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов.