29.10.2019 | 10:49

На оперативном совещании, состоявшемся в администрации Кузнецка в понедельник, 28 октября, мэр города Сергей Златогорский поручил комиссии по чрезвычайным ситуациям совершить объезд мебельных предприятий и пунктов приема металлолома и разбора машин, чтобы вплотную заняться несанкционированным сжиганием мусора и производственных отходов.

«Нам такой бизнес в городе не нужен. Если хотят работать в Кузнецке, значит, пусть соблюдают правила приличия и людей не травят», - подчеркнул Сергей Златогорский.

В июле в Кузнецке произошел серьезный пожар на мебельной фабрике. В итоге огонь уничтожил площадку с древесными материалами, частично пострадало деревянно-кирпичное складское здание.

10 сентября на планерке Сергей Златогорский отметил, что недобросовестные предприниматели-мебельщики сжигают отходы, и поручил управлению ГОЧС организовать горячую линию.

Через три дня задача была выполнена: для сообщений о конкретных фактах были выделены круглосуточные телефоны 7-18-67 и 7-18-90.