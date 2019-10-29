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Общество | В Кузнецке комиссия проверит мебельщиков и приемщиков металлолома

29.10.2019|10:49
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На оперативном совещании, состоявшемся в администрации Кузнецка в понедельник, 28 октября, мэр города Сергей Златогорский поручил комиссии по чрезвычайным ситуациям совершить объезд мебельных предприятий и пунктов приема металлолома и разбора машин, чтобы вплотную заняться несанкционированным сжиганием мусора и производственных отходов.

«Нам такой бизнес в городе не нужен. Если хотят работать в Кузнецке, значит, пусть соблюдают правила приличия и людей не травят», - подчеркнул Сергей Златогорский.

В июле в Кузнецке произошел серьезный пожар на мебельной фабрике. В итоге огонь уничтожил площадку с древесными материалами, частично пострадало деревянно-кирпичное складское здание.

10 сентября на планерке Сергей Златогорский отметил, что недобросовестные предприниматели-мебельщики сжигают отходы, и поручил управлению ГОЧС организовать горячую линию.

Через три дня задача была выполнена: для сообщений о конкретных фактах были выделены круглосуточные телефоны 7-18-67 и 7-18-90.

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Гость|29.10.2019 11:07|

Гаражный кооператив, а не мебельная столица

Гость|29.10.2019 11:09|

Видать на вывозе мусора подзаработать решил))))))

Гость|29.10.2019 11:12|

Пепел после сжигания древесины можно продавать, это удобрение!

Имя: Гость
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