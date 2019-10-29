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Общество | Пензенских автомобилистов попросили сменить резину перед заморозками

29.10.2019|09:25
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Пензенских автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю. В ближайшие дни в регионе ожидается резкое изменение погоды.

«С 30 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться от 0° до -6°, днем от 0° до + 2°. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На дорогах может образоваться наледь. Поездки в машинах на летней резине станут небезопасными.

В связи с этим чиновники попросили автомобилистов не только «переобуть» свои транспортные средства, но и быть предельно внимательными на дорогах.

«В период первых заморозков на машинах следует двигаться с максимально пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, следить за встречным транспортом и возможными непредвиденными маневрами, а также проявлять особую бдительность при проезде мостов, путепроводов, пешеходных переходов, особенно нерегулируемых», - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, пензенцев попросили не оставлять автомобили на обочинах и тротуарах, чтобы не мешать работе спецтехники.

В начале октября в Пензе уже случались заморозки. Тогда за несколько утренних часов в городе произошло 14 аварий. Из-за этого во многих районах города образовались пробки. Пассажиры общественного транспорта покидали салоны и шли пешком.

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Гость|29.10.2019 09:39|

Попросите дорожников, чтобы они проснулись. Зима уже близко

Гость|29.10.2019 09:40|

Что за брехня: никто меня не призывал сменить резину

Гость|29.10.2019 09:42|

И меня не призывали. Сам знаю: "кончил" - смени резину...

Гость|29.10.2019 09:42|

Думаешь накачать губы тебе не по карману?

Гость|29.10.2019 09:43|

Накачать губы по цене как переобутся.

С гарантией 2 года

Гость|29.10.2019 10:03|

Да ладно! Всю зиму на летней гонял и буду гонять.

Гость|29.10.2019 10:15|

Какая зима -весна уж скоро...Все на отдых !

Гость|29.10.2019 10:15|

Гость писал(a):

Всю зиму на летней гонял
Красавчик, ещё попробуй летом на зимней, тоже классно

Имя: Гость
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