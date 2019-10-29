29.10.2019 | 09:25

Пензенских автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю. В ближайшие дни в регионе ожидается резкое изменение погоды.

«С 30 октября прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться от 0° до -6°, днем от 0° до + 2°. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На дорогах может образоваться наледь. Поездки в машинах на летней резине станут небезопасными.

В связи с этим чиновники попросили автомобилистов не только «переобуть» свои транспортные средства, но и быть предельно внимательными на дорогах.

«В период первых заморозков на машинах следует двигаться с максимально пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, следить за встречным транспортом и возможными непредвиденными маневрами, а также проявлять особую бдительность при проезде мостов, путепроводов, пешеходных переходов, особенно нерегулируемых», - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, пензенцев попросили не оставлять автомобили на обочинах и тротуарах, чтобы не мешать работе спецтехники.

В начале октября в Пензе уже случались заморозки. Тогда за несколько утренних часов в городе произошло 14 аварий. Из-за этого во многих районах города образовались пробки. Пассажиры общественного транспорта покидали салоны и шли пешком.