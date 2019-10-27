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Общество | Пензенец о перекрестке ул. Плеханова и Бакунина: Все прут против шерсти

27.10.2019|14:43
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В Пензе перекресток улиц Плеханова и Бакунина отличают многочисленные факты нарушения ПДД.

Видеоролик, запечатлевший, как почти за четыре часа субботы, 26 октября, пять автолюбителей забыли о существовании там одностороннего движения, появился в социальной сети «ВКонтакте».

Забывчивость водителей не вызвала удивления у пользователей. «Ничего особенного», «Часто там бываю, и таких мастеров очень много», «Все прут против шерсти», «Всегда, когда там Бакунина перехожу, смотрю в обе стороны, ибо одностороннее движение – это не для всех», - прокомментировали они.

Больше всего вопросов возникло у горожан к первому герою видеоролика. Нарушитель остановился на перекрестке, приготовившись поворачивать направо, когда к нему подъехал автомобиль ДПС. Договориться с сотрудниками ГИБДД, видимо, удалось, водитель проследовал дальше по улице Бакунина.

«Интересно, почему отпустили первого. Помню, я пешком 4 месяца ходил за такое», - задался вопросом один из комментаторов.

Не менее загадочным пользователям показался и маневр автомобиля с символикой «Яндекс.Такси», также попавший в объектив. Водитель в нарушение правил едет по улице Бакунина, останавливается на перекрестке, затем разворачивается и двигается в обратную сторону. «Это «Яндекс», - посмеялись они.

Источник — видео пользователя MNEKing, youtube.com
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