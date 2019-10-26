26.10.2019 | 15:30

Во вторник, 29 октября, в Международный день псориаза, в Пензе специалисты расскажут, как противостоять этому заболеванию.

Врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проведут «Школу для больных псориазом и их родственников».

Все желающие приглашаются в конференц-зал учреждения здравоохранения (ул. Куйбышева, 33а/ул. Красная, 23) с 9:00 до 10:00. С 12:00 до 14:00 состоится коллегиальный прием пациентов, страдающих тяжелыми формами псориаза. Мероприятием будет руководить главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Сергей Рыбалкин.

«Коллегиальный прием позволит определить тактику ведения и принять решение относительно лечения с применением методик высокотехнологичной медицинской помощи. Запись производится по телефону 32-11-29», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.