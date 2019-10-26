Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|26 окт 2019|16:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

Общество | В Пензе врачи проведут коллегиальный прием пациентов с псориазом

26.10.2019|15:30
Печать

Во вторник, 29 октября, в Международный день псориаза, в Пензе специалисты расскажут, как противостоять этому заболеванию.

Врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проведут «Школу для больных псориазом и их родственников».

Все желающие приглашаются в конференц-зал учреждения здравоохранения (ул. Куйбышева, 33а/ул. Красная, 23) с 9:00 до 10:00. С 12:00 до 14:00 состоится коллегиальный прием пациентов, страдающих тяжелыми формами псориаза. Мероприятием будет руководить главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Сергей Рыбалкин.

«Коллегиальный прием позволит определить тактику ведения и принять решение относительно лечения с применением методик высокотехнологичной медицинской помощи. Запись производится по телефону 32-11-29», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!