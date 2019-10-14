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Общество | С улиц Заречного уберут два пешеходных перехода

14.10.2019|09:00
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С дорог Заречного исчезнут два пешеходных перехода. Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Речь идет о зебрах у МДЦ «Ровесник» на улице Комсомольской и у бывшего магазина «Дары осени» на улице Конституции», - поясняет портал «Заречье сегодня».

Указанные пешеходные переходы не соответствуют требованиям действующего законодательства, поскольку находятся рядом с выездами из дворов. При этом поблизости есть другие зебры, по которым можно безопасно пересечь дорогу.

Убрать знаки пешеходных переходов и изменить разметку планируется после 1 ноября.

Ранее сообщалось, что новая зебра появится в начале улицы Ленина в Заречном. Ее обустроят по пути пролегания велодорожки.

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Гость|14.10.2019 09:06|

В Пензе половину надо убрать!

Есть ГОСТ, его ОБЯЗАНЫ соблюдать!

Имя: Гость
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