Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 окт 2019|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  71.48  |  $  64.74

Общество | Иван Белозерцев вместе со школьниками посадил каштаны

12.10.2019|11:15
Печать

В субботу, 12 октября, губернатор Иван Белозерцев принял участие в общегородском субботнике в Пензе.

Глава региона посетил новый корпус школы № 66 на улице Светлой. Вместе с ним на благоустройство территории вышли педагоги, школьники, родители. Они посадили более 30 каштанов.

«Школа новая, ее ввели в эксплуатацию недавно. Когда открывали, пообещали преподавателям и детям, что примем участие в благоустройстве школьной территории», - пояснил губернатор, напомнив, что субботник в этот день проходит во всех городах и селах Пензенской области.

«Наша задача - навести порядок в нашем общем доме: на предприятиях, в организациях, в парках, скверах, - вывезти накопившийся мусор, посадить деревья», - призвал Иван Белозерцев.

Свои впечатления губернатор изложил на странице в Twitter, проиллюстрировав их фотографиями с праздника труда.

«Участие в субботниках молодого поколения имеет и воспитательный эффект, заставляет задуматься: если ты сам убирался в парке, едва ли станешь мусорить. Такое же отношение будет и к высаженным деревьям. В результате наши города и поселки станут еще более ухоженными и комфортными», - написал он.

Источник — фото twitter.com/BelozercevIA
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2019 11:37|

"посадил каштаны" - прочиталось как просадил штаны

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!