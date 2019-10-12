12.10.2019 | 11:15

В субботу, 12 октября, губернатор Иван Белозерцев принял участие в общегородском субботнике в Пензе.

Глава региона посетил новый корпус школы № 66 на улице Светлой. Вместе с ним на благоустройство территории вышли педагоги, школьники, родители. Они посадили более 30 каштанов.

«Школа новая, ее ввели в эксплуатацию недавно. Когда открывали, пообещали преподавателям и детям, что примем участие в благоустройстве школьной территории», - пояснил губернатор, напомнив, что субботник в этот день проходит во всех городах и селах Пензенской области.

«Наша задача - навести порядок в нашем общем доме: на предприятиях, в организациях, в парках, скверах, - вывезти накопившийся мусор, посадить деревья», - призвал Иван Белозерцев.

Свои впечатления губернатор изложил на странице в Twitter, проиллюстрировав их фотографиями с праздника труда.

«Участие в субботниках молодого поколения имеет и воспитательный эффект, заставляет задуматься: если ты сам убирался в парке, едва ли станешь мусорить. Такое же отношение будет и к высаженным деревьям. В результате наши города и поселки станут еще более ухоженными и комфортными», - написал он.