11.10.2019 | 17:26

Не позднее 2 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2018 год жители Пензенской области. С августа по почте и в электронные «Личные кабинеты» приходят документы, в которых указаны суммы, необходимые к погашению, за владение транспортом, земельными участками и объектами капитального строительства.

«В налоговом уведомлении, которое получают наши налогоплательщики, отсутствует платежный документ. Это новшество у нас с 1 июня, там только реквизиты, по которым налогоплательщик может оплатить свои налоги», - пояснила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Татьяна Родичкина.

Всего такие документы должны получить 592 000 жителей региона. Почти все они уже разосланы плательщикам. Не придут уведомления ни в электронной, ни в печатной форме только тем, кто имеет налоговую льготу, или если начисленная сумма составляет менее 100 рублей.

«По земле количество плательщиков физических лиц у нас в сравнении с прошлым годом увеличилось на 27 000 человек и составило 393 000. Граждан, которые воспользовались льготой, стало больше на 22 000 человек», - сообщила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Елена Пучкова.

Значительно выросло и количество плательщиков налога на имущество физических лиц. Всего таких в регионе - 538 000 человек. Подробную информацию об уплате или исчислении можно получить в региональном управлении ФНС, а также на сайте ведомства.