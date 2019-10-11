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Общество | Жители Пензенской области должны уплатить налоги до 2 декабря

11.10.2019|17:26
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Не позднее 2 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2018 год жители Пензенской области. С августа по почте и в электронные «Личные кабинеты» приходят документы, в которых указаны суммы, необходимые к погашению, за владение транспортом, земельными участками и объектами капитального строительства.

«В налоговом уведомлении, которое получают наши налогоплательщики, отсутствует платежный документ. Это новшество у нас с 1 июня, там только реквизиты, по которым налогоплательщик может оплатить свои налоги», - пояснила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Татьяна Родичкина.

Всего такие документы должны получить 592 000 жителей региона. Почти все они уже разосланы плательщикам. Не придут уведомления ни в электронной, ни в печатной форме только тем, кто имеет налоговую льготу, или если начисленная сумма составляет менее 100 рублей.

«По земле количество плательщиков физических лиц у нас в сравнении с прошлым годом увеличилось на 27 000 человек и составило 393 000. Граждан, которые воспользовались льготой, стало больше на 22 000 человек», - сообщила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Елена Пучкова.

Значительно выросло и количество плательщиков налога на имущество физических лиц. Всего таких в регионе - 538 000 человек. Подробную информацию об уплате или исчислении можно получить в региональном управлении ФНС, а также на сайте ведомства.

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Гость|11.10.2019 18:47|

Да потом амнистию Путин опять подпишет лет через 5 ща транспортный , а при такой ситуации с пробками в Пензе впадлу платить налог

Гость|11.10.2019 19:42|

А давайте всей Пензой откажемся? И посмотрим чо будет!

Гость|11.10.2019 22:13|

За что платить за убитые дороги за отсутствие в некоторых местах стоянок школ и садиков????

Гость|11.10.2019 22:53|

Тётьки, какие веселенькие.

Имя: Гость
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