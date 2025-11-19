Налоговая реформа: в Пензе ждут сокращения числа предпринимателей

19.11.2025 | 16:18

По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса (8 677 юрлиц и 16 367 ИП). Однако предстоящая в 2026 году налоговая реформа изменит ситуацию, уверены многие депутаты городской думы: нагрузка на предприятия возрастет.

Тему обсудили на заседании в среду, 19 ноября.

Малому бизнесу придется вести учет и сдавать отчетность по НДС, при этом основная ставка налога на добавленную стоимость повысится с 20% до 22%, а порог его уплаты снизится с 60 млн до 20 млн.

Эти меры затронут множество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представители бизнеса отмечают, что, получив дополнительные расходы, либо переложат их на клиентов, либо будут вынуждены закрыться из-за утраты рентабельности.

По мнению депутата гордумы Алексея Шуварина, в 2026 году Пензу ждет уменьшение числа субъектов МСП, как следствие - сокращение налоговой базы, рабочих мест и социальная дезориентация (так, люди в частном секторе в удаленных от центра районах лишатся возможности купить продукты у дома: магазины закроются из-за неподъемного налогового бремени).

Сейчас в Пензе субъекты МСП обеспечивают занятость около 130 000 человек, указано в докладе замглавы администрации Дарьи Просточенко, подготовленном к заседанию гордумы.

Самозанятых в областном центре 36 921. Из них 80% - физлица, которые ранее не были зарегистрированы как ИП, 18,5% в качестве предпринимателей сдавали нулевую отчетность, 1,5% были оформлены как ИП.

«Отмечается устойчивая тенденция роста количества субъектов МСП по сравнению с предыдущими годами, особенно прослеживается положительная тенденция роста количества самозанятых граждан», - говорится в докладе.

В течение последних лет отмечалось и увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса.