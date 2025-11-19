Налоговая реформа: в Пензе ждут сокращения числа предпринимателей

По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса (8 677 юрлиц и 16 367 ИП). Однако предстоящая в 2026 году налоговая реформа изменит ситуацию, уверены многие депутаты городской думы: нагрузка на предприятия возрастет.
Тему обсудили на заседании в среду, 19 ноября.
Малому бизнесу придется вести учет и сдавать отчетность по НДС, при этом основная ставка налога на добавленную стоимость повысится с 20% до 22%, а порог его уплаты снизится с 60 млн до 20 млн.
Эти меры затронут множество субъектов малого и среднего предпринимательства.
Представители бизнеса отмечают, что, получив дополнительные расходы, либо переложат их на клиентов, либо будут вынуждены закрыться из-за утраты рентабельности.
По мнению депутата гордумы Алексея Шуварина, в 2026 году Пензу ждет уменьшение числа субъектов МСП, как следствие - сокращение налоговой базы, рабочих мест и социальная дезориентация (так, люди в частном секторе в удаленных от центра районах лишатся возможности купить продукты у дома: магазины закроются из-за неподъемного налогового бремени).
Сейчас в Пензе субъекты МСП обеспечивают занятость около 130 000 человек, указано в докладе замглавы администрации Дарьи Просточенко, подготовленном к заседанию гордумы.
Самозанятых в областном центре 36 921. Из них 80% - физлица, которые ранее не были зарегистрированы как ИП, 18,5% в качестве предпринимателей сдавали нулевую отчетность, 1,5% были оформлены как ИП.
«Отмечается устойчивая тенденция роста количества субъектов МСП по сравнению с предыдущими годами, особенно прослеживается положительная тенденция роста количества самозанятых граждан», - говорится в докладе.
В течение последних лет отмечалось и увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса.
Новости по теме
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
- Назван размер вклада, с которого не надо платить налог
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- В Пензе пройдет большая конференция для бизнеса
- Алексей Садчиков: Качество портфеля важнее сиюминутного роста
- В России придумали способ сделать иностранную электронику дороже
- Порог уплаты НДС малым и средним бизнесом решили снижать поэтапно
Последние новости
- В Пензе выявлена аномалия со стоимостью недвижимости
- Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
- Снос старых домов и устройство развязки: чего ждать жителям Райков
- В регионе продолжают снижаться темпы строительства частных домов
- Назван размер вклада, с которого не надо платить налог
- Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!