Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом

В пятницу, 28 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года. Документ опубликован на портале правовых актов.
Поправки внесли в налоговый кодекс. Согласно им, со следующего года предприниматели будут уплачивать налог при доходах 20 млн руб., с 2027-го - 15 млн руб., с 2028-го - 10 млн рублей.
Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения.
В следующем году ставка НДС поднимется до 22%. По мнению специалистов Центробанка, краткосрочно цены отреагируют на это разовым ростом.
По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса (8 677 юрлиц и 16 367 ИП). Однако предстоящая в 2026 году налоговая реформа изменит ситуацию, уверены многие депутаты городской думы: нагрузка на предприятия возрастет. Бизнес переложит расходы на плечи покупателей либо закроется, потеряв рентабельность.
Новости по теме
- Путин утвердил введение технологического сбора
- Россиян предупредили о звонках представляющихся налоговиками мошенников
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Стало известно, с какого подарка на Новый год придется платить налог
- С 1 января вырастут тарифы на коммунальные услуги
- Спрогнозированы уровень ключевой ставки и инфляция в 2026 году
- Россиян предупредили о росте цен в салонах красоты
- В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе
- Налоговая реформа: в Пензе ждут сокращения числа предпринимателей
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
Последние новости
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году
- Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%
- Стало известно, с какого подарка на Новый год придется платить налог
- QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
- В Пензенской области в октябре подорожали обручальные кольца
- Назван средний размер вкладов россиян в банках
- Спрогнозированы уровень ключевой ставки и инфляция в 2026 году
- Новые траектории для экономики: что обсудят на форуме «Россия зовет!»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!