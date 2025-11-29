Экономика

Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом

Печать
Telegram

В пятницу, 28 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Поправки внесли в налоговый кодекс. Согласно им, со следующего года предприниматели будут уплачивать налог при доходах 20 млн руб., с 2027-го - 15 млн руб., с 2028-го - 10 млн рублей.

Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения.

В следующем году ставка НДС поднимется до 22%. По мнению специалистов Центробанка, краткосрочно цены отреагируют на это разовым ростом.

По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса (8 677 юрлиц и 16 367 ИП). Однако предстоящая в 2026 году налоговая реформа изменит ситуацию, уверены многие депутаты городской думы: нагрузка на предприятия возрастет. Бизнес переложит расходы на плечи покупателей либо закроется, потеряв рентабельность.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети