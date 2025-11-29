Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом

29.11.2025 | 10:39

В пятницу, 28 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Поправки внесли в налоговый кодекс. Согласно им, со следующего года предприниматели будут уплачивать налог при доходах 20 млн руб., с 2027-го - 15 млн руб., с 2028-го - 10 млн рублей.

Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения.

В следующем году ставка НДС поднимется до 22%. По мнению специалистов Центробанка, краткосрочно цены отреагируют на это разовым ростом.

По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса (8 677 юрлиц и 16 367 ИП). Однако предстоящая в 2026 году налоговая реформа изменит ситуацию, уверены многие депутаты городской думы: нагрузка на предприятия возрастет. Бизнес переложит расходы на плечи покупателей либо закроется, потеряв рентабельность.