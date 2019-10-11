11.10.2019 | 18:14

Скриншоты с навигаторов автомобилистов, выезжающих из Терновки и Гидростроя, становятся предметом грустных шуток. Ежедневно водители делятся в социальных сетях своими мучениями. Заторы на дорогах по утрам стали постоянными спутниками жителей района.

Такие жалобы приходят и в адрес депутатов городской думы. Их они озвучили на заседании комиссии. Отвечает за ситуацию в Пензе заместитель главы администрации Юрий Ильин.

«Увеличилась загрузка с правобережья, использование Свердловского моста, соответственно загрузка улицы Свердлова по направлению в центр увеличилась. Направление со стороны Свердловского моста подпирает Терновку», - сообщил он.

Это лишь одна из причин образования пробок в районе. По словам Юрия Ильина, следует учитывать и такой фактор, как ДТП.

В то же время еще одна дорога, которой пользовались жители Терновки, - через Бригадирский мост с выездом в Кривозерье, - не справляется с нагрузкой.

«По поводу ремонта улицы 40 лет Октября доложите, пожалуйста, ситуацию, потому что ремонт начали. Надолго ли это все?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Борис Панин.

«Контракт в настоящее время заключен на три года, сейчас ведутся работы по коммуникациям, по обустройству дополнительных полос, по укреплению обочин», - отметил Юрий Ильин.

Не оставляют без внимания депутаты и ситуацию с мостом на Токарной. О необходимости его ремонта и переоборудования говорили еще весной 2019-го.

«Без сметы данные работы выполнить не представляется возможным. Управлением капитального строительства по мере выделения денежных средств будет заказана ПСД, и после будет проведена реконструкция данного мостового перехода», - пояснил заместитель главы администрации.

Так что пока жителям Междуречья придется набраться терпения и ждать, когда дело дойдет до ремонта моста.