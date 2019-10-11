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Общество | В Пензе назвали несколько причин пробок в Терновке

11.10.2019|18:14
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Скриншоты с навигаторов автомобилистов, выезжающих из Терновки и Гидростроя, становятся предметом грустных шуток. Ежедневно водители делятся в социальных сетях своими мучениями. Заторы на дорогах по утрам стали постоянными спутниками жителей района.

Такие жалобы приходят и в адрес депутатов городской думы. Их они озвучили на заседании комиссии. Отвечает за ситуацию в Пензе заместитель главы администрации Юрий Ильин.

«Увеличилась загрузка с правобережья, использование Свердловского моста, соответственно загрузка улицы Свердлова по направлению в центр увеличилась. Направление со стороны Свердловского моста подпирает Терновку», - сообщил он.

Это лишь одна из причин образования пробок в районе. По словам Юрия Ильина, следует учитывать и такой фактор, как ДТП.

В то же время еще одна дорога, которой пользовались жители Терновки, - через Бригадирский мост с выездом в Кривозерье, - не справляется с нагрузкой.

«По поводу ремонта улицы 40 лет Октября доложите, пожалуйста, ситуацию, потому что ремонт начали. Надолго ли это все?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Борис Панин.

«Контракт в настоящее время заключен на три года, сейчас ведутся работы по коммуникациям, по обустройству дополнительных полос, по укреплению обочин», - отметил Юрий Ильин.

Не оставляют без внимания депутаты и ситуацию с мостом на Токарной. О необходимости его ремонта и переоборудования говорили еще весной 2019-го.

«Без сметы данные работы выполнить не представляется возможным. Управлением капитального строительства по мере выделения денежных средств будет заказана ПСД, и после будет проведена реконструкция данного мостового перехода», - пояснил заместитель главы администрации.

Так что пока жителям Междуречья придется набраться терпения и ждать, когда дело дойдет до ремонта моста.

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Гость|11.10.2019 18:45|

Надо было с застройщика спутника требовать строительство дополнительных выездных дорог и Терновка или не разрешать сдачу домов

Гость|11.10.2019 18:55|

Храмик попам начали строить без всякого проекта. А на мост вдруг проект надо

Гость|11.10.2019 18:55|

"поболтали",а проблема не решена!

Гость|11.10.2019 19:13|

НАВЫБИРАЛИ КОММУНИСТОВ, вот и ПОЛУЧИТЕ.

Гость|11.10.2019 19:14|

Единая Россия не давала мост закрыть, знала что получится!!!!

Гость|11.10.2019 19:20|

penzainform.ru писал(a):

В то же время еще одна дорога, которой пользовались жители Терновки, - через Бригадирский мост с выездом в Кривозерье, - не справляется с нагрузкой.

«По поводу ремонта улицы 40 лет Октября доложите, пожалуйста, ситуацию, потому что ремонт начали. Надолго ли это все?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Борис Панин.

«Контракт в настоящее время заключен на три года, сейчас ведутся работы по коммуникациям, по обустройству дополнительных полос, по укреплению обочин», - отметил Юрий Ильин.

А отгадайте кто выиграл контракт.А это Недопёкинская ООО Автодорога ,и мост Бакунинский (хотя мосты не имеют права строить).Номер контракта 01552000022190004370001.Заказчик:ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ".Поставщик:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРОГА".ЦЕНА КОНТРАКТА -398 626 660,12 Российский рубль.Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная, г. Пенза. 1 этап - от ул. 40 лет Октября до ул. Бийская.Вообщем за реконструкцию 1400 метров дороги (без мостов) почти 400 млн. руб!!!Да аж 3 года будут мурыжить,а техники то на 2 объекта хватит,или будут субподрядчики?И куда прокуратура смотрит?

Гость|11.10.2019 20:28|

Никаких депутатов не волнует,эта пробка в терновке,всё пустые слова!так показуха на камеру!!!!

Гость|11.10.2019 21:01|

Почему до сих пор нету светофора на перекрестке Рябова-Пушанина?

Гость|11.10.2019 21:21|

А что им во вонючей Пензе-то надо, так в неё лезут?

Гость|11.10.2019 21:56|

Причина пробок в Терновке - много машин в Терновке. Чтобы уменьшить пробку в Терновке, надо уменьшить количество машин

Гость|11.10.2019 22:03|

Пусть на субботниках работают чиновники, поскольку бесплатный труд в выходные для трудящихся запрещён законом

Гость|11.10.2019 22:06|

Что мешало Ильину за 9 месяцев сделать смету? Власть в лице Ильина полность деградировала. На что такой зам мэра, которому в городе на всё насрать, в том числе на жизнь горожан?

Гость|11.10.2019 22:10|

На ГПЗ вечная пробка. Ка Ильин решает проблему дорожного сообщения с центром города

Гость|11.10.2019 22:18|

Зато налоги требуют плотить

Гость|12.10.2019 00:54|

Что за святой на фотографии с бородой???

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Имя: Гость
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