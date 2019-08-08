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Общество | Жители ул. Мира захотели современную контейнерную площадку

08.08.2019|13:04
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Пензенцы с улицы Мира решили продолжить обустраивать двор домов № 25 и 27. Дальнейшее преображение территории с ними обсудил глава администрации города Виктор Кувайцев. Встреча состоялась в среду, 7 августа.

В прошлом году этот двор попал в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Сейчас здесь есть все для комфортного проживания: современная детская площадка с мягким покрытием, заасфальтированные проезды и пешеходные дорожки, спортивные и игровые элементы, скамейки», - перечислил Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Теперь люди решили, что им нужна современная контейнерная площадка.

«Обсудили с ними совместный проект по созданию такой площадки на условиях софинансирования: 70% - из городского бюджета и 30% - средства жителей. Это, на мой взгляд, пример конструктивного взаимодействия. Главное, что инициатива исходит от самих граждан», - подчеркнул мэр Пензы.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
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Гость|08.08.2019 13:30|

penzainform.ru писал(a):

Теперь люди решили, что им нужна современная контейнерная площадка
Это та в которой все контейнеры находятся под землей, а на верху только приемники для мусора?

Гость|08.08.2019 13:41|

А соснуть писос они не захотели?

Гость|08.08.2019 13:42|

penzainform.ru писал(a):

проект по созданию такой площадки на условиях софинансирования: 70% - из городского бюджета и 30% - средства жителей
Скоро и мусоровозы придется покупать за свой счет, то, что мусоросжигательные заводы будут строить на средства населения, губернатор уже подтвердил. Но тогда он должен принадлежать населению как инвестору. А за право собирать мусор из контейнеров, находящихся в собственности города и собственников жилья, им должны платить мусорщики - они ведь зарабатывают на вывозе мусора из них. А то получается, что весь их частный бизнес создаем мы да ище и платим им за то, что они извлекают прибыль из наших инвестиций.

Гость|08.08.2019 13:53|

а где 100 автобусов, мимо области наверное проехали??!!)))))) в соседнюю))))

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