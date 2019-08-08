08.08.2019 | 13:04

Пензенцы с улицы Мира решили продолжить обустраивать двор домов № 25 и 27. Дальнейшее преображение территории с ними обсудил глава администрации города Виктор Кувайцев. Встреча состоялась в среду, 7 августа.

В прошлом году этот двор попал в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Сейчас здесь есть все для комфортного проживания: современная детская площадка с мягким покрытием, заасфальтированные проезды и пешеходные дорожки, спортивные и игровые элементы, скамейки», - перечислил Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Теперь люди решили, что им нужна современная контейнерная площадка.

«Обсудили с ними совместный проект по созданию такой площадки на условиях софинансирования: 70% - из городского бюджета и 30% - средства жителей. Это, на мой взгляд, пример конструктивного взаимодействия. Главное, что инициатива исходит от самих граждан», - подчеркнул мэр Пензы.