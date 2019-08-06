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Общество | Жители дома № 119 на улице Чапаева страдают из-за протекающей кровли

06.08.2019|17:27
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Из шести квартир второго подъезда на верхнем этаже в четырех видны свежие потеки. Жители дома № 119 на улице Чапаева утверждают, что и в первом похожие проблемы. И это при том, что зданию всего пять лет. Туда переселяли людей из ветхих построек в Заводском районе, а также частных владений, располагавшихся на улице Урицкого там, где теперь Измайловский мост.

«С 2015 года, как мы только сюда въехали, в декабре потекла крыша. Все были в ужасе: что это такое? Только въехали, и такая вещь у нас. Мы терпели года два», - рассказала Людмила Христофорова.

Сначала надеялись на ремонт по гарантии, но его так и не провели.

«Потому что не нашли тех, кто строил. Их искали, говорят, они где-то в каком-то городе, их и не найдешь», - сообщила женщина.

«Четыре года живем - крыша течет. Обращались, и я обращалась, и в администрацию писали, пришел ответ: все сделали. Год не текло, сейчас опять течет», - пожаловалась Ольга Ильина.

«Мы в 1999 году построились, и нас снесли. Мы не хотели сюда идти, а нас заставили. Это же ужас!» - возмутилась Людмила Христофорова.

На стенах - трещины от пола до потолка. Из-за протекающей кровли разрушение ускоряется. Если процесс не остановить, то скоро жителям вновь придется собирать документы для включения их дома в список аварийных.

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Гость|06.08.2019 18:54|

penzainform.ru писал(a):

«Потому что не нашли тех, кто строил.
Банкроты они понимашь...

Гость|06.08.2019 19:08|

четыре года протекает, а залезть на чердак и замазать дырку за 10 минут,никто не может

мазохисты живут в этом подъезде,им главное страдать

Имя: Гость
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