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Общество | В Пензе реконструкцию тепловых сетей выполнили на 73%

02.08.2019|13:40
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В Пензе продолжается перекладка тепловых сетей к отопительному сезону. В настоящее время специалисты выполнили 73% от запланированного объема работ.

Из 11 участков на пяти ремонт еще ведется: у торговых центров «Олимп», «Берлин» и «Онежский», на улицах Урожайной и Карпинского. На остальных объектах замена старого трубопровода на новый, в ППУ-изоляции, уже завершена.

«Реконструкция ведется по графику. Подрядчики обеспечены необходимой техникой и материалами. На шести участках работы полностью завершены и выполнено необходимое благоустройство территорий», - отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

В 2019 году компания «Т Плюс» выделила более полумиллиарда рублей на подготовку энергетического комплекса Пензы к зиме.

«Средства, вложенные в реконструкцию сетей в последние годы, позволили значительно снизить общую изношенность тепломагистралей в городе», - подчеркнул директор Мордовского филиала Андрей Ванин.

При этом он отметил, что задолженность жителей и предприятий города за тепловую энергию не дает охватить еще больший объем ремонтной и инвестиционной программы.

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