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Общество | Скупого пензенца 10 лет не могли заставить погасить долг по алиментам

01.08.2019|10:00
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Житель Пензы 10 лет уклонялся от уплаты алиментов. Исполнить родительские обязанности его заставил запрет на регистрационные действия с квартирой.

Долг пензенца сыну, уже достигшему совершеннолетия, составлял 123 000 рублей. Однако взыскать его представителям закона никак не удавалось.

«Ни работать должник не хотел, ни ограничение на выезд за пределы Российской Федерации не действовало, не на что было обратить взыскание, а применение полномочий административной юрисдикции его вовсе не пугало», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Но в итоге рычаг воздействия на нерадивого отца все же нашелся. Судебный пристав обновил запрос в Росреестр и обнаружил, что должник зарегистрировал на себя квартиру. В отношении нее немедленно было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

«Это помогло найти мужчине в недрах совести воспоминания о сыне и долге. Да и деньги сразу нашлись. Должник оплатил всю задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор более 13 000 рублей», - добавили в пресс-службе.

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Гость|01.08.2019 11:11|

Плохо работают приставы. Алиментщика Мещерякова Владимира 18 лет найти не могут. Потому, что не ищут.

Имя: Гость
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