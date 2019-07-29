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Общество | В Пензе полосатые хищники отметили Международный день тигра

29.07.2019|17:06
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Не спеша, по-хозяйски, обходил вольер 15-летний Самур. Зрелый самец патрулировал свою территорию. Полосатый хищник хоть и не рычал, но пребывал в приподнятом настроении. У него был праздник под названием «Международный день тигра», который отмечается 29 июля.

«Животное благородное: если он неголодный, то убивать животных просто так он не будет, охотится, только когда ему нужно поесть. Это полноценные хищники. Добыча - копытные, реже зайцы, какие-то утки, но при необходимости могут себе позволить птичьи яйца», - рассказала ученый секретарь Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Самур не единственный амурский тигр в местном зоопарке. В соседях у него обитает 13-летняя Констанция, его супруга. Вот только капризная дама показаться на глаза людям так и не захотела, спряталась в своем убежище.

«Ученые выделяют девять видов тигров, ныне живут шесть, три вида уже, к сожалению, вымершие. Амурский тигр - это самый крупный, самый красивый и пушистый. Еще, кроме него, существуют суматранские, бенгальские, индокитайские, малайские и просто китайские», - добавила Ольга Гвоздева.

Одной из «заграничных» полосатых кошек, Авророй, владеет пензенец. Сначала бенгальская тигрица жила у мужчины в квартире, а затем для хищницы был подготовлен специальный вольер.

«Законом не ограничивается содержание таких животных, но я считаю, что ко всему нужно подходить с головой. Вы должны уметь с ними обращаться, уметь их воспитывать, уметь разговаривать с ними на одном и том же языке, очень хорошо их знать, знать их повадки и знать их взгляд», - подчеркнул владелец тигра Илья Горячев.

В последнее воскресенье сентября полосатые кошки отмечают еще один свой праздник - День тигра на Дальнем Востоке.

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