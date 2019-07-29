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Общество | В 2019 году в Пензенской области из-за детских шалостей произошло 10 пожаров

29.07.2019|14:33
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С начала года в Пензенской области случилось 10 пожаров, причиной которых стала детская шалость. Об этом сообщили в управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области.

В этих ЧП никто не погиб, но есть пострадавшие - два ребенка из Пензы, родители которых оставили на виду зажигалку.

«Часто дети играют со спичками, включенным газом. Если на плите при этом стоит кастрюля, довольно быстро происходит задымление», - уточнила старший инженер отдела управления Татьяна Шишканова.

По ее словам, около 30% пожаров случаются на улице: дети балуются с огнем в сараях или поджигают тополиный пух. Оставшиеся 70% зарегистрированных фактов - происшествия в квартирах и частных домах.

«Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприборы», - заключила Татьяна Шишканова.

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