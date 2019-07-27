27.07.2019 | 10:04

В Пензе образовательные учреждения готовят к новому учебному году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Виктор Кувайцев в пятницу, 26 июля.

Первоочередная задача, стоящая перед специалистами, - пока позволяет погода, привести в порядок крыши. Затем они приступят к ремонту помещений.

На сегодняшний день кровельные работы завершены в школе № 51 и детских садах № 19, 23, 105, 107. Они продолжаются в садах № 21, 124, 139.

«Привели в порядок фасад гимназии «САН», - отметил градоначальник.

Во многих учреждениях заменят коммуникации, отремонтируют пищеблоки, спортивные залы и входные группы. На эти цели направлены 135 миллионов рублей бюджетных денег. Еще 60 миллионов выделено на обеспечение антитеррористической безопасности.

«Ряд учреждений требует проведения капитального ремонта - по ним будем делать проектно-сметную документацию, чтобы в начале 2020 года приступить к работам», - добавил мэр.