25.07.2019 | 12:15

30, 31 июля и 1 августа зареченцы останутся без горячей воды. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Причиной отключений станет проведение четвертых по счету гидравлических испытаний системы горячего водоснабжения, которые станут последними в этом сезоне.

Тем не менее жители закрытого города не лишатся возможности помыть горячей водой посуду или принять теплый душ. Это можно будет сделать вечером или утром, так как подача ресурса будет прекращаться в 8:00 и возобновляться в 17:00.

Предыдущие гидравлические испытания также планировалось провести в течение трех дней - 9, 10 и 11 июля, однако специалисты сумели проверить теплопровод раньше и уложиться в двухдневный срок.