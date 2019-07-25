25.07.2019 | 12:04

По состоянию на 24 июля 2019 года общая задолженность ООО «ТНС энерго Пенза» в неоспариваемой части перед филиалом «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» за услуги по передаче электроэнергии в Пензенской области составляет 838,1 млн рублей. Из них 377,07 млн сбытовики должны за май, 461,04 млн - за июнь 2019 г.

Обращения пензенского филиала компании «Россети Волга» к гарантирующему поставщику остались без ответа.

Начиная с января 2019 года он ежемесячно затягивает оплату по счетам за услуги, оказанные сетевой компанией. Так, например, по платежам за май 2019 «просрочка» на текущую дату составила 33 дня.

Филиал «Пензаэнерго» обращает внимание на то, что систематические срывы сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии затрудняют финансирование ремонтной программы на территории Пензенской области, необходимой для поддержания постоянной эксплуатационной готовности и надежности энергосистемы, а также инвестиционной программы, направленной как на увеличение надежности электросетевого хозяйства, так и на выполнение мероприятий по технологическим присоединениям абонентов.

Безусловно, компания «Россети Волга» продолжит предпринимать все усилия для своевременного и качественного выполнения всех намеченных производственных планов. Однако масштабная проблема неплатежей за услуги по передаче электроэнергии, в особенности в период интенсивной подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок энергосистемы в отопительный период 2019-2020 гг., неизбежно негативно отражается на общем инвестиционном климате региона.

В настоящее время основная задача для всех участников энергетического рынка Пензенской области не допустить снижения платежной дисциплины и формирования многомиллионных долгов. В «Пензаэнерго» вопрос по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии и снижения дебиторской задолженности стоит на особом контроле.

О сложившейся неблагоприятной ситуации проинформирован штаб при правительстве Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения.