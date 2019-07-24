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Общество | Компания «Термодом» приглашает всех на день рождения Города Спутника

24.07.2019|16:20
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В субботу, 27 июля, один из самых ярких микрорайонов области будет отмечать день рождения. Всех жителей и гостей Спутника приглашают на набережную, чтобы отпраздновать это событие.

Посетителей ждет насыщенная событиями программа, а закончится день долгожданным фестивалем фейерверков. Мероприятие обещает стать одним из наиболее знаковых, масштабных и грандиозных городских шоу в 2019 году. На фестиваль приедут пиротехнические команды из Нижнего Новгорода, Пензы, Москвы и Костромы.

В течение всего дня будет идти концерт с участием различных творческих коллективов и исполнителей города.

В 10:00 начнется чемпионат области по судомодельному спорту (озеро Спутника, слева от фонтанной площади). В 12:00 стартует фестиваль крафтовых напитков. В 13:00 откроется фестиваль еды. В 14:00 на фонтанной площади под зажигательные сеты диджея пройдет пенная дискотека.

С 15:00 до 18:00 на фонтанной площади состоится областной фестиваль красок. В 16:00 стартуют фестиваль лимонадов и фестиваль воздушных змеев.

В 18:30 - face to face турнира Gorilla fighting championship. В 19:00 состоится финал вокального конкурса от «Русского радио». В 20:00 на сцену выйдет кавер-группа «Контрабанда». А в 21:00 начнется фестиваль фейерверков «Огни Спутника».

Представителям бизнеса предлагают рассказать о себе на знаковом событии лета-2019. Обсудить варианты сотрудничества по размещению баннеров, аудио-, видеороликов и проведению промоакций можно по телефону +7 (8412) 98-26-09 или электронной почте reklama@termodom-pnz.ru.

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