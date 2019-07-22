22.07.2019 | 09:03

25 и 26 июля в центре хореографического искусства (бывший ДК им. 40 лет Октября, ул. Леонова, 1а) пройдет первая в Пензе выставка-продажа шуб, на которой будут представлены изделия Кировской меховой фабрики.

Уменьшить финансовые расходы поможет промокод, позволяющий приобрести шубы со скидкой 30%. Получить его может каждый желающий, если зайдет на сайт компании-производителя.

Посетители ярмарки смогут по достоинству оценить как классические модели, так и новинки. Ассортимент обширен - от строгих пафосных шуб до необычных ярких бомберов. На фабрике шьются шубки из нутрии, лисы и, конечно же, норки. Посмотреть модели можно здесь.

В зверохозяйствах Кировской меховой фабрики разводятся все виды норки:

- русская, отличающаяся длинным остевым покровом, умеренным подпушьем, густым пухом. Считается одним из самых теплых видов норкового меха;

- скандинавская, для которой характерен короткий остевой покров и густой подшерсток. Мех достаточно теплый, но немного жестковат;

- американская, занимающая первое место по количеству расцветок.

На ярмарке будет представлена классика норковых шубок - модель «Москвичка». Она имеет длину до колена, которую еще называют итальянской, и трапециевидный крой. Такие параметры подойдут любой фигуре и росту. Изюминка модели - комбинированное (прямое с поперечным) расположение меховых пластин. Шубы имеют капюшон, который может быть как только из норки, так и с отделкой из лисы.

Модель представлена в широкой палитре оттенков: «сильвер», «колотый лед», «соболь», «уголь», «сапфир», «сканблек», «пудра», «крестовка».

Помимо «Москвички», пензенцам представят модели как прямого, так и трапециевидного кроя с полностью поперечным размещением меховых пластин. На выбор покупателя изделия разной длины (до колена, до бедра, до середины бедра), из одного вида меха или с отделкой из лисы, куницы, всевозможных расцветок.

Так, модель «Летучая мышь» имеет свободный крой, поперечное расположением меховых полосок, большой капюшон. У ее обладателя есть возможность трансформировать шубку в изящный полушубок.