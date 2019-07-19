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Общество | Сосновоборскому водителю пришлось отдать за нарушения 26 000 вместо 1 200

19.07.2019|17:56
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В Сосновоборском районе водителю, не пожелавшему вовремя оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, пришлось расстаться почти с 26 000 рублей.

Инспекторы ДПС в течение нескольких дней составили на мужчину три протокола по 800 рублей каждый. У нарушителя была возможность оплатить их в льготный срок и расстаться только с 1 200 рублями, но он ею не воспользовался.

«Равнодушие к исполнению обязательств вышло должнику сначала дорого, а потом очень дорого. Первый раз, когда по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении него были составлены административные протоколы, а судом сумма его штрафов удвоена, оплаты не поступило.

Когда второй раз протоколы за систематическое неисполнение долговых обязательств были составлены и вновь удвоена сумма штрафов, должник увидел реальную картину - сумма составляла почти 26 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе Управления УФССП России по Пензенской области.

Только тогда сельчанин, представив, как дальше будет развиваться ситуация, все уплатил.

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Гость|19.07.2019 18:46|

penzainform.ru писал(a):

все уплатил.
Может Оплатил?

Гость|19.07.2019 19:42|

Гость писал(a):

Может Оплатил?
Деньги и суммы - уплачивают. товары и услуги - оплачивают. Учи русский языг, жертва егэ.

Гость|19.07.2019 22:03|

"Полосатая" математика доходит до тупых намного быстрее, чем обычная.

Гость|19.07.2019 22:07|

Что за чудесная страна такая, Сосновоборск. Каких фееричных.... сынов рождает она.

Имя: Гость
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