19.07.2019 | 17:56

В Сосновоборском районе водителю, не пожелавшему вовремя оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, пришлось расстаться почти с 26 000 рублей.

Инспекторы ДПС в течение нескольких дней составили на мужчину три протокола по 800 рублей каждый. У нарушителя была возможность оплатить их в льготный срок и расстаться только с 1 200 рублями, но он ею не воспользовался.

«Равнодушие к исполнению обязательств вышло должнику сначала дорого, а потом очень дорого. Первый раз, когда по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении него были составлены административные протоколы, а судом сумма его штрафов удвоена, оплаты не поступило.

Когда второй раз протоколы за систематическое неисполнение долговых обязательств были составлены и вновь удвоена сумма штрафов, должник увидел реальную картину - сумма составляла почти 26 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе Управления УФССП России по Пензенской области.

Только тогда сельчанин, представив, как дальше будет развиваться ситуация, все уплатил.