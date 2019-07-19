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Общество | Лучший дворник города получила сертификат на 50 000 рублей

19.07.2019|16:29
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Пусть знают все, кто окажется в этом дворе, - он лучший в Пензе. Это звание получила площадка у дома № 35 по улице Кижеватова в Первомайском районе Пензы по итогам городского конкурса, куда заявлялись 28 участников. Конкуренцию составили кварталы современной застройки, однако победу не случайно присудили обжитой территории.

«Ваша заслуга, которая вызывает уважение, заключается в том, что вы на своем добрососедском отношении и ответственном содержании территории дома, двора сделали все, чтобы сегодня занять первое место в городе», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Мы каждый год благоустраиваем свой двор, выходим на субботники, убираем, не даем, чтобы что-то разрушали у нас, приглядываем», - рассказала заместитель старшей по дому Надежда Федотова.

На большой чистой территории хватило места яркой игровой площадке и фантазийным клумбам. Дизайнер - мать троих детей Ирина Артамонова, одна из команды жителей, кто созидает в этом дворе. Результат понравился не только конкурсной комиссии, но и в первую очередь жителям.

«Ближе к вечеру сюда идем. Тут все уместилось - и поле, и площадка хорошая», - оценили дети.

За I место активисты в торжественной обстановке получили сертификат на благоустройство на сумму 300 тысяч рублей. Наградили и лучших дворников Пензы. Победителем признана Алла Мизюряева, которая следит за территорией у дома № 36 на улице Мира.

«Надо убирать, косить, поливать, а еще сложнее, когда люди не понимают, что мы для них стараемся», - констатировала лучший дворник Пензы.

Добросовестный работник коммунальной службы и дружные соседи - так может каждый.

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Гость|19.07.2019 20:14|

Молодец, что сказать!!! Заслуженные победы и двора, и дворников!!! Так бы в каждом дворе города!!! Спасибо большое за чистоту и порядок!!! Давно нам в городе такого конкурса и чистоты не хватало!!!

Гость|19.07.2019 20:21|

Сегодня наконец произошло то событие, которое объединяет и горожан, и чиновников. Молодец мэр! Жители всегда будут рады действительно живому участию в благоустройстве города, а не показному освоению денег по программе комфортная и благоустроенная среда

Гость|19.07.2019 22:45|

вроде бы и лучший среди своих.но,блин,дворник.внукам не похвалиться

Гость|20.07.2019 00:08|

Кувайцева в дворники!

Гость|20.07.2019 00:30|

Гость писал(a):

Сегодня наконец произошло то событие, которое объединяет и горожан, и чиновников. Молодец мэр! Жители всегда будут рады действительно живому участию в благоустройстве города, а не показному освоению денег по программе комфортная и благоустроенная среда
Сделайте тогда лучше в нашем дворе "такое показное благоустройство по программе комфортная и благоустроенная среда", наш двор даже такому будет очень благодарен.

Имя: Гость
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