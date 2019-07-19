19.07.2019 | 16:29

Пусть знают все, кто окажется в этом дворе, - он лучший в Пензе. Это звание получила площадка у дома № 35 по улице Кижеватова в Первомайском районе Пензы по итогам городского конкурса, куда заявлялись 28 участников. Конкуренцию составили кварталы современной застройки, однако победу не случайно присудили обжитой территории.

«Ваша заслуга, которая вызывает уважение, заключается в том, что вы на своем добрососедском отношении и ответственном содержании территории дома, двора сделали все, чтобы сегодня занять первое место в городе», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Мы каждый год благоустраиваем свой двор, выходим на субботники, убираем, не даем, чтобы что-то разрушали у нас, приглядываем», - рассказала заместитель старшей по дому Надежда Федотова.

На большой чистой территории хватило места яркой игровой площадке и фантазийным клумбам. Дизайнер - мать троих детей Ирина Артамонова, одна из команды жителей, кто созидает в этом дворе. Результат понравился не только конкурсной комиссии, но и в первую очередь жителям.

«Ближе к вечеру сюда идем. Тут все уместилось - и поле, и площадка хорошая», - оценили дети.

За I место активисты в торжественной обстановке получили сертификат на благоустройство на сумму 300 тысяч рублей. Наградили и лучших дворников Пензы. Победителем признана Алла Мизюряева, которая следит за территорией у дома № 36 на улице Мира.

«Надо убирать, косить, поливать, а еще сложнее, когда люди не понимают, что мы для них стараемся», - констатировала лучший дворник Пензы.

Добросовестный работник коммунальной службы и дружные соседи - так может каждый.