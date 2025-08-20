Что означает и как появилось слово «десерт»?

20.08.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то любит на десерт шоколад, кто-то фрукты или компот. А что это такое - десерт?

Десертом называют блюда, которыми принято завершать обед. Это французское слово было заимствовано в конце XVIII века. До этого использовалось русское - «заедка». Закусками начинали трапезу, возбуждали аппетит, а заедками заедали, закачивали ее. Постепенно заедка вытеснилась заграничным словом «десерт».

По предположению известного историка кулинарии Вильяма Похлебкина, слово «десерт» возникло во французском от глагола, который означал буквально «делать легким».

Вот и задача десерта не добавить сытости, а наоборот, снять ощущение тяжести от съеденного, ускорить пищеварение. Поэтому десерт в его точном французском кулинарном понимании - это не просто сладкое в конце всего обеда, а обязательно легкое, освежающее блюдо: фрукты, ягоды, их соки, желе, муссы, причем чаще кисловатые, а не сладкие.

Можно на десерт выпить чай или кофе - они снимут ощущение излишней сытости после обеда.

А вот сладкие калорийные блюда (пирожные, коржики, тортики, пряники и т. п.) десертом в его исходном смысле не считаются.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!