Ликбез

Что означает и как появилось слово «десерт»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то любит на десерт шоколад, кто-то фрукты или компот. А что это такое - десерт?

Десертом называют блюда, которыми принято завершать обед. Это французское слово было заимствовано в конце XVIII века. До этого использовалось русское - «заедка». Закусками начинали трапезу, возбуждали аппетит, а заедками заедали, закачивали ее. Постепенно заедка вытеснилась заграничным словом «десерт».

По предположению известного историка кулинарии Вильяма Похлебкина, слово «десерт» возникло во французском от глагола, который означал буквально «делать легким».

Вот и задача десерта не добавить сытости, а наоборот, снять ощущение тяжести от съеденного, ускорить пищеварение. Поэтому десерт в его точном французском кулинарном понимании - это не просто сладкое в конце всего обеда, а обязательно легкое, освежающее блюдо: фрукты, ягоды, их соки, желе, муссы, причем чаще кисловатые, а не сладкие.

Можно на десерт выпить чай или кофе - они снимут ощущение излишней сытости после обеда.

А вот сладкие калорийные блюда (пирожные, коржики, тортики, пряники и т. п.) десертом в его исходном смысле не считаются.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте