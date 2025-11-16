Российская туристка в одиночку задержала грабителя на мотоцикле

Российская туристка в одиночку поймала и задержала преступника на мотоцикле, а также помогла сотрудникам правоохранительных органов разогнать банду грабителей телефонов в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что аргентинцы попытались украсть у туристки телефон. Пассажир мотоцикла схватился за ее гаджет, однако россиянка смогла скинуть его с байка.
Девушка нанесла злоумышленникам несколько ударов и удерживала на месте до прибытия помощи. Прохожие помогли россиянке и задержали грабителя, дождавшись сотрудников правоохранительных органов.
По данным РЕН ТВ, второго преступника задержали позже. Во время обысков у злоумышленников изъяли десять телефонов, четыре шлема, ключ от зажигания и документацию для мотоцикла, угнанного в день попытки ограбления.
Ранее турист из Индии показал семейной паре из Ирана в Таиланде пачку долларов и сразу же лишился сбережений. Иранцы обратились в бегство, а индиец погнался за ними, требуя вернуть украденное. Затем потерпевший вызвал полицию.
Источник фото и видео - t.me/shot_shot.
