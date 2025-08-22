Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|21:08
Ликбез

«Констатировать» или «констаНтировать» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Подводим итог и говорим: «Остается констатировать…» Или с Н - «констаНтировать»? Как правильно и что означает слово?

Правильно без Н: «констатировать». Этот глагол - от латинского слова, в котором тоже нет Н перед Т: constat - буквально «установлено», т. е. «доказано» или «ясно». Вот и «констатировать» значит «установить наличие, несомненность чего-либо».

На официальном языке говорят не о констаНтации, а о констатации или констатировании фактов, т. е. об их установлении. Если факт констатирован, он не вызывает сомнения в достоверности. Как и основной закон государства - конституция (установленный свод законов, по которым живут граждане). Это слово - родственник глагола «констатировать».

А в мужском имени КонстаНтин есть Н перед Т. Оно, как и женское КонстаНция, - от другого латинского слова: constans - «постоянный, неизменяющийся». Их языковой родственник - научный термин «констаНта», который означает постоянную, неизменяющуюся величину.

Не будем путать контстаНту и КонстаНцию («постоянных») с констатацией («установлением», без Н).

И так же, без Н, констатируем: знать нормы языка необходимо, чтобы говорить грамотно!

