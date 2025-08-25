«ДЕрижер» или «дИрижер» - как правильно?

25.08.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Оркестр хорошо играет, когда им управляет опытный дирижер. Интересно, как правильно написать «дирижер», какие в нем гласные?

Правильно: дИрИжЕр.

Хотя «дирижер» - языковой родственник «директора», проверить безударные гласные не получится. Эти слова пришли в русский разными путями, и по правилам нашей орфографии у них совпадает только первая гласная - И. Оба восходят к латинскому глаголу dirigere, который означает «управлять, руководить».

«Директор» по-латыни прямо и точно переводится «управляющий». Слово давно освоилось в русском и понятно каждому. Не забудем только: во множественном числе ударение переходит на окончание. Правильно не дирЕкторы, а директорА; директорОв, к директорАм, с директорАми.

А «дирижер» пришел к нам через французский. Латинское dirigere (управлять) по-французски стало звучать как «дирижэ». От него и родился «дирижер» - тоже буквально «управляющий», только оркестром.

Трудными для правописания оказались не только гласные И, но и Е после Ж. Запомнить ее легко по аналогии с другими: стажер, тренажер, монтажер, ухажер. И дИрИжЕр.

Будем говорить и писать грамотно!