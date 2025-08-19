Как правильно чистить золотые изделия?

Вопрос от интернет-пользователя
Ни разу не чистила золотые украшения, лежат и пылятся в шкатулке. Как правильно убрать с них грязь?
Ответ специалиста
Для чистки золотых изделий вам понадобятся: глубокая миска с теплой водой и разбавленным в ней средством для мытья посуды, мягкая зубная щетка и губка.
Изделия необходимо погрузить в раствор и оставить на полчаса - это поможет размягчить грязь.
После замачивания аккуратно пройдитесь по труднодоступным местам щеткой, а затем обработайте изделия губкой.
По завершении процедуры тщательно промойте золото под струей воды и насухо протрите салфеткой из микрофибры.
При наличии слишком сильных загрязнений лучше обратиться к специалисту, занимающемуся чисткой золота.
