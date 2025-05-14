Что означает выражение «рыльце в пуху»?

14.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят иной раз: не стоит им доверять - рыльце-то в пуху! Что это значит?

Выражение «рыльце в пушку», а точнее, «рыльце в пуху» многим кажется народным, однако у него есть автор - И. А. Крылов. В басне «Лисица и Сурок» он, как обычно, использует иносказание, через образы животных высмеивая людские пороки.

По сюжету Лисица жалуется Сурку, что терпит несправедливость, ее оклеветали и выслали за взятки. А она «была в курятнике судьей, утратила в делах здоровье и покой, в трудах куска не доедала, ночей не досыпала, и я ж за то под гнев подпала».

Лисица взбешена, что ее обвиняют во взяточничестве, и обращается к Сурку: «Ну видывал ли ты, … чтоб этому была причастна я греху? Подумай, вспомни хорошенько».

А тот отвечает: «Нет, кумушка; а видывал частенько, что рыльце у тебя в пуху».

И до сих пор, когда намекают на причастность кого-либо к чему-нибудь неблаговидному и даже преступному, пользуются словами Крылова.

Будем говорить грамотно и выразительно!