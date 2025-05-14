Ликбез

Что означает выражение «рыльце в пуху»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят иной раз: не стоит им доверять - рыльце-то в пуху! Что это значит?

Выражение «рыльце в пушку», а точнее, «рыльце в пуху» многим кажется народным, однако у него есть автор - И. А. Крылов. В басне «Лисица и Сурок» он, как обычно, использует иносказание, через образы животных высмеивая людские пороки.

По сюжету Лисица жалуется Сурку, что терпит несправедливость, ее оклеветали и выслали за взятки. А она «была в курятнике судьей, утратила в делах здоровье и покой, в трудах куска не доедала, ночей не досыпала, и я ж за то под гнев подпала».

Лисица взбешена, что ее обвиняют во взяточничестве, и обращается к Сурку: «Ну видывал ли ты, … чтоб этому была причастна я греху? Подумай, вспомни хорошенько».

А тот отвечает: «Нет, кумушка; а видывал частенько, что рыльце у тебя в пуху».

И до сих пор, когда намекают на причастность кого-либо к чему-нибудь неблаговидному и даже преступному, пользуются словами Крылова.

Будем говорить грамотно и выразительно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте