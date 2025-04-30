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«Скоч» или «скотч» - как правильно написать слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня в хозяйстве не обойтись без скотча. Как правильно написать это слово - «скоЧ» или «скоТЧ»?

Правильно - скотч, с «-тч» в конце. Слово – омоним с двумя значениями, но пишется и произносится в обоих случаях одинаково.

Первое служит названием ячменного алкогольного напитка - виски, приготовленного в Шотландии: «скотч» переводится с английского как «шотландский». Его же мы найдем в названии породы собак скотч-терьер, то есть шотландский терьер.

Второй скотч - пластиковая липкая лента, известная каждому. Это значение воспринято от английского глагола to scotch - «предотвращать, мешать, блокировать».

Считается, что клейкую ленту придумали использовать в США для аккуратного окрашивания автомобилей в два цвета: она предотвращала потеки. В 30-е годы ХХ века под торговой маркой «Скотч» она поступила в продажу и быстро нашла широкое применение в разных хозяйственных целях.

История слов поможет говорить и писать грамотно!

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