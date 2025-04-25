Ликбез

Что такое провизия и как появилось слово?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Собираемся в поход, нужно запастись провизией. А что это такое?

Языковые родственники «провизии» - «телевизор», «ревизор» и «ревизия». История слова опять приведет нас к латинскому video, что значит «вижу, смотрю».

Латинская интернациональная приставка pro- означает «вперед», и «провизия» - буквально «предвидение, предусмотрительность».

Действительно, отправляясь в поход, нужно предусмотреть все, что может понадобиться вдали от города, прежде всего позаботиться о съестных припасах.

Вероятно, именно поэтому в значении слова в конце концов эти «припасы» и победили. Провизией (в немецком варианте - провиантом) стали называть сначала продовольствие, необходимое в военном походе, потом - вообще продукты, которые берут, отправляясь в дальний путь.

В аптеке всех встречает провизор - аптечный работник с высшим фармацевтическим образованием. И созвучие с «провизией» здесь не случайное: «провизор» в буквально переводе - «предвидящий, заранее заботящийся».

Когда-то провизором называли того, кто запасает впрок съестные припасы для армии, но уже в ХVI веке их сменили лекарства.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте