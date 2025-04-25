Что такое провизия и как появилось слово?

25.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Собираемся в поход, нужно запастись провизией. А что это такое?

Языковые родственники «провизии» - «телевизор», «ревизор» и «ревизия». История слова опять приведет нас к латинскому video, что значит «вижу, смотрю».

Латинская интернациональная приставка pro- означает «вперед», и «провизия» - буквально «предвидение, предусмотрительность».

Действительно, отправляясь в поход, нужно предусмотреть все, что может понадобиться вдали от города, прежде всего позаботиться о съестных припасах.

Вероятно, именно поэтому в значении слова в конце концов эти «припасы» и победили. Провизией (в немецком варианте - провиантом) стали называть сначала продовольствие, необходимое в военном походе, потом - вообще продукты, которые берут, отправляясь в дальний путь.

В аптеке всех встречает провизор - аптечный работник с высшим фармацевтическим образованием. И созвучие с «провизией» здесь не случайное: «провизор» в буквально переводе - «предвидящий, заранее заботящийся».

Когда-то провизором называли того, кто запасает впрок съестные припасы для армии, но уже в ХVI веке их сменили лекарства.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!