Что означает выражение «бросать слова на ветер»?

16.04.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нас призывают не бросать слова на ветер. А что это значит и почему так говорят?

Бросать слова на ветер - говорить без пользы или необдуманно, впустую. Так же как и деньги, потраченные зря, выброшены на ветер.

Тот, кто бросает слова на ветер, - человек легкомысленный, его слова улетели и забылись. Хозяин своему слову так делать не любит и всегда выполняет обещания.

Иносказание понятно: ветер развеет слова, и толку от них не будет. Это подметили в глубокой древности - еще во времена древнегреческого поэта Гомера жило представление, что ветер способен бесследно и навсегда уносить прочь пустые, бессмысленные, оскорбительные слова.

В русской традиции оборот возник в связи с колдовскими заговорами. Считалось, что с помощью заговора на ветер можно колдовать, насылать на человека порчу - приносить вред наговорными словами, которые пускались по ветру. Суеверные люди, принимая присягу в XVI-XVII веках, даже клялись «ведовством по ветру никакого лиха не посылати».

Не будем бросать слов на ветер - выучим правила русского языка, чтобы говорить грамотно!