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Ликбез

«Информативный» и «информационный» - в чем отличие?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Чтобы быть в курсе событий, мы смотрим разнообразные информативные передачи. Или информационные? Как правильно?

Теле- и радиопередачи могут быть как информационными, так и информативными. Смотря что мы имеем в виду. Перед нами паронимы, слова с разным значением, но общим корнем - «информ».

Слово «информация» пришло в русский язык через польский из латыни в эпоху Петра I. Информация буквально - это «разъяснение, представление, понятие» о форме, виде, образе чего- или кого-либо.

Мы общаемся - информируем друг друга, обмениваемся сведениями о ком-то или о чем-то. Если информации много, то общение (или сообщение) можно назвать информативным. И это качество измеряется: статья, передача, сайт бывают более или менее информативными.

Если же нужно просто обозначить что-то имеющее отношение к информации, используем слово «информационный»: теле-, радио-, интернет-каналы, которые специализируются на новостях, сообщают о важных событиях, мы называем информационными.

Будем говорить грамотно!

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