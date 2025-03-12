«КамбалА» или «кАмбала» - где ударение?

12.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Захотелось рыбы - пойдем и купим, например камбалУ. Или кАмбалу? Куда поставить ударение?

В Пензе нет моря, но не беда - в магазине большой выбор рыбы. Правда, бывает трудно ее назвать правильно, без словаря не обойтись.

А там указано: промысловая морская рыба с глазами на одной стороне головы называется кАмбала. Ударение на первом слоге сохранится во всех падежах: с кАмбалой, у кАмбалы, о кАмбале. Это строгая норма, вариант «камбалА» допускается только как разговорный.

Название этой рыбе дали финны, а другой - ценной промысловой из отряда камбалообразных, палтусу - вероятно, немцы. Слово «палтус» в германских языках образовалось от латинского platys, что значит «плоский».

В море водятся ценный лосось и еще рыба из семейства лососевых - кЕта. Именно так, на первый слог согласно строгой норме нужно ставить ударение. Наименование родилось в нанайском языке и переводится просто как «рыба». И кЕта, и лосось - красная рыба, по цвету мяса. Как и чавЫча, или чавычА - оба варианта правильные.

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!