Могут ли отказать в прикреплении к поликлинике?

06.03.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хотел прикрепиться к поликлинике, но мне отказали. Имеют ли право и по каким причинам такое может произойти?

Ответ специалиста

Да, отказать в прикреплении могут. Среди причин:

- в поликлинике слишком много пациентов;

- человек пытается прикрепиться не по месту регистрации, а в ней не хватает участковых терапевтов;

- разные регионы страхования и проживания;

- с последнего прикрепления прошло меньше года.

Чтобы узнать точную причину отказа, нужно лично обратиться в поликлинику.

При несогласии с решением позвоните в страховую компанию и расскажите о ситуации. Специалисты проведут проверку и подскажут, что можно сделать.

«Чтобы найти страховую, нажмите на карточку «Полис ОМС» в разделе «Здоровье». Контакты организации представлены на сайте фонда ОМС», - сообщили эксперты портала «Госуслуги».