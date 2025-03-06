Могут ли отказать в прикреплении к поликлинике?

Вопрос от интернет-пользователя
Хотел прикрепиться к поликлинике, но мне отказали. Имеют ли право и по каким причинам такое может произойти?
Ответ специалиста
Да, отказать в прикреплении могут. Среди причин:
- в поликлинике слишком много пациентов;
- человек пытается прикрепиться не по месту регистрации, а в ней не хватает участковых терапевтов;
- разные регионы страхования и проживания;
- с последнего прикрепления прошло меньше года.
Чтобы узнать точную причину отказа, нужно лично обратиться в поликлинику.
При несогласии с решением позвоните в страховую компанию и расскажите о ситуации. Специалисты проведут проверку и подскажут, что можно сделать.
«Чтобы найти страховую, нажмите на карточку «Полис ОМС» в разделе «Здоровье». Контакты организации представлены на сайте фонда ОМС», - сообщили эксперты портала «Госуслуги».
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